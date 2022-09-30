Байден особисто звернувся до Путіна: "США захищатимуть кожен дюйм території НАТО"

США не збираються бути заляканими Путіним і його необдуманими словами та погрозами.

Президент США Джо Байден повторив, що його держави не визнає спробу анексії Росією територій України, прямо звернувшись до президента РФ Володимира Путіна. Водночас Байден сказав, що США "захищатимуть кожен окремий дюйм території НАТО".

Свою заяву американський лідер зробив на у Білому домі, пише CNN.

"Америка та її союзники не збираються – дозвольте мені підкреслити – не будуть залякані, не збираються бути заляканими Путіним і його необдуманими словами та погрозами", – сказав президент США.

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Він зазначив, що "дії Путіна є ознакою того, що він бореться", посилаючись на "фіктивні референдуми" та оголосивши про свої претензії на анексію чотирьох українських областей.

"Сполучені Штати ніколи цього не визнають. І, відверто кажучи, світ також не визнає цього. Він не може захопити територію свого сусіда і це не може йому зійти з рук просто так", – наголосив Байден.

Він додав, що США продовжуватимуть надавати військове обладнання для оборони України, а також – 13 млрд дол. від Конгресу.

Нагадаємо, 30 вересня Путін звинуватив Захід у бажанні розвалити Росію та заявив про захист держави всіма можливими методами, натякнувши на ядерну зброю.

Коментуючи ці погрози, генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс пильно стежить за тим, що робить Росія і вона мусить розуміти, що ядерна війна не може бути виграна.

Екстрена заява Столтенберга: що сказав генсек НАТО про Україну і Путіна

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