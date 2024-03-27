Байден озвучив, як США могли б захистити Україну "від цього м’ясника Путіна"

Президент США висунув ідею, як зібрати до 400 млрд дол. протягом наступних 10 років.

Президент США Джо Байден назвав диктатора РФ Володимира Путіна "м'ясником" і заявив, що Штати могли б захистити Україну від нього, якби збільшили податки для мільярдерів.

Про це американський лідер сказав на зустрічі з виборцями у штаті Північна Кароліна, повідомляє офіційний сайт Білого дому.

Під час виступу Байден сказав, що якщо податок для американських мільярдерів підняти з нинішніх 8,2% до 25%, це дозволило б зібрати до 400 млрд дол. протягом наступних 10 років.

"Уявіть, що ми могли б зробити із цим. Ми могли б суттєво скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. Зокрема, нарешті захистити Україну від м’ясника Путіна", – зазначив президент США.

До слова, рівно два роки тому, 26 березня 2022 року, Байден назвав Путіна "м’ясником" під час своєї зустрічі у Варшаві з українськими біженцями.

Нагадаємо, раніше конгресмен-республіканець Майкл Маккол повідомив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує після великодніх канікул винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні.

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