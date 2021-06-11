Байден перед розмовою із Путіним зустрінеться із Меркель: коли і про що говоритимуть

Американський лідер прийме німецьку канцлерку в Білому домі.

Президент США Джо Байден зустрінеться із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель 15 липня, напередодні зустрічі глави Білого дому із російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомили у Білому домі.

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Зустріч Байдена і Меркель відбудеться у Вашингтоні у Білому домі. Сторони обговорять боротьбу з пандемією коронавірусу, загрози, пов'язані зі зміною клімату, і "сприяння економічному процвітанню та міжнародної безпеки на основі спільних демократичних цілей".

"Президент Байден має намір вітати канцлерку Німеччини Анґелу Меркель в Білому домі 15 червня. Візит Меркель підтвердить глибокі двосторонні зв'язки між США і ФРН", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, канцлерка Німеччини Анґела Меркель готується до візиту у США, щоб обговорити проблеми з запуском "Північного потоку-2" і майбутнє української ГТС.

Нагадаємо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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