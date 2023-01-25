Байден перед виступом щодо України поспілкувався з лідерами країн-союзниць

Президент США розмовляв зі своїми колегами з Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні брифінгу щодо військової допомоги Україні поспілкувався з низкою лідерів держав-союзників.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Байден розмовляв зі своїми колегами з Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції за кілька хвилин до того, як виступити з промовою щодо подальшої підтримки України.

"Президент Байден розмовляв сьогодні вранці з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем’єр-міністром Італії Мелоні та прем’єр-міністром Великобританії Сунаком у рамках нашої тісної координації щодо підтримки України", – зазначила речниця Білого дому.

Деталі розмов не розголошуються, але очевидно, йшлося про підтримку України, зокрема про постачання танків.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден виступає із заявою про Україну. Зокрема, він заявив, що Штати передають Україні 31 танк Abrams.