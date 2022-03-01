Байден переконаний, що про загрозу ядерної війни не потрібно хвилюватися

Байден переконаний, що про загрозу ядерної війни не потрібно хвилюватися

На запитання журналістів про ядерну війну він відповів коротко і лаконічно.

Мешканцям США не треба турбуватися про можливу ядерну війну на тлі заяв Путіна про переведення стратегічних сил Росії в "особливий" стан готовності.

Про це заявив президент США Джо Байден, - пише Укрінформ.

На одному із заходів у понеділок журналісти запитали главу Білого дому, чи варто американцям перейматися загрозою ядерної війни.

"Ні", - відповів президент США.

Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США «розглядають та аналізують» заяву президента РФ. Він також зазначив, що країна почувається впевнено на стратегічній позиції стримування, а також можливості захистити себе та своїх партнерів.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін наказав своїм військовим керівникам перевести російські сили ядерного стримування в "особливий режим бойового чергування", посилаючись на "агресивні заяви" членів НАТО і масштабні санкції США й західних лідерів, накладені на нього та російські фінустанови.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що цей наказ є шаблоном поведінки Путіна через надумані Кремлем "загрози".