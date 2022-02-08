Байден переконаний, що Путін досі не ухвалив рішення про напад на Україну

Байден переконаний, що Путін досі не ухвалив рішення про напад на Україну

Путін повинен усвідомлювати, якою гігантською помилкою буде для нього рішення про подальше вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін досі не ухвалив рішення про розгортання масштабного наступу на Україну, однак зауважив, що попередив кремлівського лідера про непіднімні наслідки для економіки РФ у такому разі.

Про це глава Білого дому повідомив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, - пише Укрінформ.

"Я мав багато дискусій з росіянами й зокрема з Путіним. Я не знаю, яке рішення він (прийме – ред.) – я навіть не знаю, чи він сам знає, що робитиме далі", - зауважив Байден.

Путін повинен усвідомлювати, якою гігантською помилкою буде для нього рішення про подальше вторгнення в Україну. Адже це матиме наслідки як для Європи, так і для всього світу, тож чинний лідер Кремля заплатить непіднімну ціну.

Байден додав, що російські сили, зосереджені на українському кордоні, створюють можливість для наступу до самого Києва, враховуючи промерзлу землю. І все залежить від рішення лідера в Кремлі.

"Але я був дуже-дуже чітким і прямолінійним з президентом Путіним як у розмовах телефоном, так і особисто. Ми запровадимо найсуворіші санкції з тих, що вводилися будь-коли – економічні санкції. І доведеться дуже дорого заплатити за це", - підкреслив президент США.

Це, за словами Байдена, певним чином вдарить і по самих Сполучених Штатах, і по Європі, але це матиме глибокий вплив на російську економіку і стане фактором стримування агресії Кремля.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нові санкції проти Росії можуть торкнутися і Китаю.

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