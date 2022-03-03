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Байден переконаний, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні

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Байден переконаний, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні

Associated Press

У минулому Росія не раз демонструвала, що одним із методів ведення нею війни є абсолютна звірячість.

Президент США Джо Байден вважає, що руйнування цивільних об’єктів в Україні від ракет, бомб та снарядів не є випадковим, а російські сили навмисно атакують цивільні райони.

Про це пише Укрінформ. 

"Цілком ясно, що вони це роблять", - відповів глава Білого дому на запитання, чи вважає він, що Росія свідомо атакує цивільні об’єкти в Україні.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен також відповів на подібне запитання. За його словами, у минулому Росія не раз демонструвала, що одним із методів ведення нею війни є абсолютна звірячість.

"Це включає як мінімум невибіркові обстріли, а також потенційно свідомі обстріли (цивільних об’єктів – ред.)", - зауважив глава американської дипломатії.

У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати дуже ретельно стежать за ситуацією й документують усі порушення для того, щоби притягти Росію до відповідальності.

Звернення Байдена: США закривають своє небо для російських літаків

Звернення Байдена: США закривають своє небо для російських літаків

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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