Байден переконаний, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні

Байден переконаний, що Росія свідомо цілиться по цивільних об’єктах в Україні

У минулому Росія не раз демонструвала, що одним із методів ведення нею війни є абсолютна звірячість.

Президент США Джо Байден вважає, що руйнування цивільних об’єктів в Україні від ракет, бомб та снарядів не є випадковим, а російські сили навмисно атакують цивільні райони.

Про це пише Укрінформ.

"Цілком ясно, що вони це роблять", - відповів глава Білого дому на запитання, чи вважає він, що Росія свідомо атакує цивільні об’єкти в Україні.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен також відповів на подібне запитання. За його словами, у минулому Росія не раз демонструвала, що одним із методів ведення нею війни є абсолютна звірячість.

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"Це включає як мінімум невибіркові обстріли, а також потенційно свідомі обстріли (цивільних об’єктів – ред.)", - зауважив глава американської дипломатії.

У цьому зв’язку Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати дуже ретельно стежать за ситуацією й документують усі порушення для того, щоби притягти Росію до відповідальності.