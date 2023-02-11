Байден під час свого візиту до Польщі заявить про подальшу військову допомогу Україні — Білий дім

Під час візиту до Польщі лідер США Джо Байден збирається заявити про свої наміри й надалі надавати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки та фінансів.

Президент США Джо Байден під час свого візиту до Польщі окреслить свої плани надіслати Україні додаткову фінансову та військову допомогу.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

На питання про те, чи оголосить Байден у Польщі про новий пакет військової допомоги, Кірбі відповів: "президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно".

"Я не випереджатиму його (Байдена - ред.) слова. Звичайно, я залишу всю конкретику президенту США", - додав Кірбі.

Нагадаємо, у Білому домі підтвердили, що президент США Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом у період від 20 до 22 лютого. Зокрема, він виступить з промовою на тему роковин повномасштабного вторгнення РФ до України.

Раніше польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на дипломатичне джерело у Києві написало, що президент України Володимир Зеленський також може прибути до Польщі для зустрічі з Джо Байденом та Анжеєм Дудою.

Згодом у Дуди підтвердили інформацію про приїзд Байдена. Там заявили, що найближчим часом президент США прибуде з візитом до Польщі.

Втім, Зеленський свою поїздку до Польщі не підтвердив і додав, що поки його не запрошували до країни для зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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