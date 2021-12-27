Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік: що отримає Україна

Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік: що отримає Україна

Заплановано, що Україні виділять $300 млн на захист від агресії РФ.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік розміром у $768,2 млрд.

Про це повідомили у Білому домі.

Як інформує Рolitico, спочатку оборонний бюджет планували зробити дещо меншим — в розмірі 740 мільярдів доларів. Проте республіканці розкритикували таку ідею і оцінили план, як недостатній, щоб "іти в ногу з військовими досягненнями Росії та Китаю".

Раніше Сенат та Палата представників підтримали цей законопроєкт, в якому зокрема передбачалося виділення $300 млн Україні на оборонні потреби та захист від РФ.

4 мільярди доларів передбачено на Європейську оборонну ініціативу. Ще 150 мільйонів доларів виділили на співробітництво у сфері безпеки країн Балтії.

Нагадаємо, 7 грудня, на тлі онлайн-саміту президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, стало відомо про те, що американські законодавці відмовилися вводити санкції проти російського трубопроводу “Північний потік-2”.

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