Байден підписав рекордний бюджет Пентагону з мільйонними коштами для України: заява

Президент США Джо Байден зробив заяву щодо закону про санкціонування національної оборони на 2024 фінансовий рік.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Закон дозволяє асигнування на фінансовий рік головним чином для програм національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувального співтовариства.

"Закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, необхідної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхніх подружжя та сім’ї, які щодня виконують цю місію. Я також дякую Конгресу за розширення розділу VII Закону про спостереження за іноземною розвідкою. Моя адміністрація з нетерпінням чекає на співпрацю з Конгресом щодо відновлення повноважень цього важливого органу національної безпеки якнайшвидше в новому році. Хоча я із задоволенням підтримую важливі цілі NDAA, я зауважу, що деякі положення Закону викликають занепокоєння", - зауважив Байден.

У своїй заяві він також торкнувся питання в'язнів Гуантанамо.

Зауважимо, що військовий бюджет складає величезну суму - 886 мільярдів на оборонні потреби у 2024-му фіскальному році.

Щодо України, то йдеться про виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансові роки, зокрема, до вересня 2025 року.

Водночас інше можливе фінансування для України досі застрягло на розгляді у Конгресі.

Нагадаємо, в Палаті представників група конгресменів звернулася з листом до радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкції проти Росії.

Тим часом позицію республіканців щодо кордону називають "спробою захопити заручників". Зокрема, такої думки лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. Він закликав республіканців підтримати Україну та подумати, чи відповідає їхня політика інтересам Сполучених Штатів.

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