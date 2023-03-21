Байден підписав указ про розсекречення інформації про походження коронавірусу

У США переконані, що потрібно краще вивчити COVID-19 .
Американський президент підписав документ «Закон про походження COVID-19 від 2023 року».
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Я поділяю мету Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби COVID–19. У 2021 році я наказав розвідувальній спільноті використовувати всі наявні інструменти для розслідування походження COVID-19, і ця робота триває. Нам потрібно зрозуміти походження COVID-19, щоб краще запобігти майбутнім пандеміям. Моя адміністрація продовжуватиме переглядати всю секретну інформацію, що стосується походження COVID-19, включаючи потенційні посилання на Інститут вірусології Уханя. Впроваджуючи це законодавство, моя адміністрація розсекретить і поширить таку інформацію, наскільки це можливо, відповідно до моїх конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди національній безпеці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ВООЗ зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу. Причина такого рішення - проблеми зі збиранням даних у Китаї. Наголошується, що для збирання необхідних даних про походження COVID-19 минуло вже багато часу. Але водночас науковці мають достатньо інформації, аби запобігти можливим спалахам вірусу в майбутньому.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.