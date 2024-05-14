Байден підписав закон, який забороняє імпорт з Росії збагаченого урану для атомних електростанцій

Президент США Джо Байден підписав двопартійний закон, який забороняє імпорт з Росії збагаченого урану для атомних електростанцій, - це має ще більше обмежити фінансування кремлівського режиму.

Про це йдеться в заяві радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, - пише Укрінформ.

«Сьогодні президент Байден підписав закон, що передбачає низку історичних кроків, які зміцнять енергетичну та економічну безпеку нашої країни шляхом зменшення – та остаточного усунення – нашої залежності від Росії у цивільній ядерній енергетиці»,- зазначив Салліван.

За його словами, новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі.

«Це допоможе зберегти наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І з урахуванням безпрецедентних $2,72 мільярда федерального фінансування, які Конгрес недавно виділив на запит президента, це запустить нові потужності для збагачення (урану - ред.) у Сполучених Штатах. А також надішле чіткий меседж промисловості про те, що ми прагнемо довгострокового зростання нашого ядерного сектору», - підкреслив представник адміністрації США.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував російський натиск на Харківщині і назвав причини, чому він став можливим.

Водночас Блінкен вважає, що українські захисники зможуть і надалі утримувати лінію фронту в східній частині країни, зокрема у Харківській області.

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