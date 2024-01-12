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Байден підтвердив авіаудари західної коаліції в Ємені: заява

Байден підтвердив авіаудари західної коаліції в Ємені: заява

Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна - Байден / Фото: Associated Press

США та Велика Британія завдали масований авіаудар по об'єктах хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден прокоментував авіаудари в Ємені.

Про це йдеться у відповідній заяві на сайті Білого дому. 

Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом зі Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одному з найважливіші водні шляхи світу.

"Ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі, включно з використанням протикорабельних балістичних ракет вперше в історії", - йдеться у повідомленні. 

Байден наголосив, що без вагань спрямує подальші заходи для захисту людей і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо буде така потреба. 

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі

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