Байден планує терміново передати Україні залишки допомоги до інавгурації Трампа: про яку суму йдеться

Адміністрація Байдена планує терміново передати Україні $6 млрд, поки до влади не прийшов Трамп.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує терміново виділити залишок коштів у розмірі 6 мільярдів доларів для допомоги Україні – до дня інавгурації Трампа.

Про це повідомляє репортер Politico Джек Детч.

Також читайте Байден зателефонував Трампу і привітав його з перемогою

Йдеться про останні 6 млрд доларів, які залишилися на підтримку безпеки в Україні. Але з цим є проблеми: зазвичай після оголошення пакету допомоги боєприпаси та обладнання потрапляють в Україну протягом кількох місяців. Тому оголошені в найближчі тижні пакети навряд чи надійдуть у повному обсязі до кінця січня 2025-го, коли Трамп зможе призупинити відправлення зброї.

Однією з великих перешкод для швидкого виведення цієї допомоги є те, що США можуть надсилати лише обладнання, яке вже є на їхніх складах. Заміщення, яке й оплачується з виділених $6 млрд, може займати тривалий час.

За даними Politico, наразі адміністрація Байдена має у своєму розпорядженні $4,3 млрд на надання зброї зі складів армії США, яка потім заміщується, і ще $2,1 млрд – на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.

За інформацією видання, Байден прагне надати ці кошти якомога швидше, аби в України було достатньо зброї для протидії російському наступові – навіть якщо Трамп відмовиться продовжувати допомогу.

У Politico з'ясували, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у вересні Байден доручив Пентагону виділити решту військової допомоги, яку Конгрес виділив Україні до закінчення його терміну. Це включало плани розподілу решти коштів Ініціативи сприяння безпеці Україні – грошей, які уряд може використати для виробництва зброї для України, а не купувати її зі складів, до кінця 2024 року.

Раніше ми писали, чи може Байден наприкінці каденції надати Україні далекобійну зброю.

Читайте також:

Чого від Трампа чекає Зеленський: публічне звернення

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.