Байден планує висунути вдову сенатора Маккейна на посаду представника США в ООН

Ця установа ООН розташована в Римі.
Президент США Джо Байден має намір висунути вдову сенатора-республіканця Джона Маккейна, який помер в 2018 році, Сінді Маккейн на посаду представника США при Продовольчій та сільськогосподарської організації ООН та інших установах системи ООН, які розташовані в Римі.
Про це інформує пресслужба Білого дому.
Також американський лідер має намір висунути на посаду постійного представника США при ОБСЄ Майкла Карпентера.
Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер 25 серпня, у віці 81 року. Напередодні Джон Маккейн вирішив припинити лікування від онкологічної хвороби, яку виявили у нього. Рідні Маккейна пояснили, що хвороба ще рік тому розвивалася агресивно, а прогнози лікарів були невтішними. Однак сенатор перевершив очікування медиків і протримався рік.
У 2019 дружина Маккейн була спостерігачем на виборах президента України.