Байден планує змінити керівника свого апарату - Washington Post

За словами чотирьох людей, знайомих з рішенням, президент Байден призначить Джеффа Зіентса на посаду свого наступного керівника апарату, щоб замінити Рона Клейна, який, як очікується, піде найближчими тижнями.

Про це пише Washington Post.

Зіентс покинув Білий дім у квітні після того, як керував діями адміністрації у відповідь на пандемію та очолював найбільшу кампанію вакцинації в історії США.

Але останніми тижнями Клейн доручав йому різні проєкти, які деякі розглядали як підготовку Зіентса до головної ролі, повідомили люди, знайомі з угодою, на умовах анонімності для обговорення кадрових питань.

Очікується, що Клайн піде у відставку через кілька тижнів після оголошення про стан країни 7 лютого, що стане першим серйозним відходом від найближчого оточення Байдена.

У Білому домі поки відмовилися від коментарів про ситуації.

Зіентс також приходить на роботу з абсолютно іншим профілем, ніж Клейн. Його перша державна робота була за часів адміністрації Обами, і більшу частину своєї кар’єри він провів у приватному секторі. Він працював лише у виконавчій владі з обмеженим політичним досвідом та досвідом проведення кампаній. У його особистому акаунті в Twitter немає публікацій, але колеги хвалили Зієнта як вмілого менеджера.

Тим часом раніше Джо Байден запевнив, що Україна отримає все необхідне для протистояння російським агресорам.

Також республіканці закликали Байдена негайно передати Україні танки та далекобійні боєприпаси.

Джо Байден готовий на переговори з Путіним