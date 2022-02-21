Байден погодився зустрітися з Путіним, якщо РФ не здійснить військових дій проти України

Байден погодився зустрітися з Путіним, якщо РФ не здійснить військових дій проти України

Президент Байден у принципі погодився на зустріч із президентом Путіним, якщо вторгнення не відбудеться.

Президент Байден дав принципову згоду на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним після намічених на цей тиждень переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це заявила речник Білого дому Джен Псакі, — про це пише "Інтерфакс".

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лаврів повинні зустрітися пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не здійснить військових дій проти України/ Президент Байден у принципі погодився на зустріч із президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо вторгнення не відбудеться", — йдеться у повідомленні.

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Псакі зазначила, що "як неодноразово ясно давав зрозуміти президент, ми віддані продовженню дипломатії".

"Ми завжди готові до дипломатії", — резюмувала вона, підкресливши, що Вашингтон одночасно готовий до дій, в результаті яких на Росію "чекають швидкі та суворі наслідки, якщо вона натомість вибере війну".

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував президенту Росії Володимиру Путіну та американському лідеру Джо Байдену провести саміт з питань безпеки в Європі, а вони – погодилися.

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