Байден покепкував над Трампом: "один з кандидатів занадто старий, інший – я"

Джо Байден пожартував про вік та розумові здібності свого опонента Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден пожартував над своїм суперником на майбутніх президентських виборах Дональдом Трампом. Так, Байден висловився про вік свого опонента.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву Байден зробив на званій вечері клубу "Грідайрон". Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти в ньому участь.

Президент США Джо Байден розкритикував Дональда Трампа жартами про його вік та розумову придатність.

Виступ Байдена тривав близько 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.

"Один кандидат (у президенти США - ред.) занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я", - сказав 81-річний Байден про 77-річного Трампа.

Під час свого виступу Джо Байден також згадав про Україну.

"Ми не будемо схилятися, вони (українці, - ред.) не схилятимуться, і я не схилятимуся", - заявив він.

Нагадаємо, Байден запускає рекламу із жартами про свій вік за 30 млн доларів.

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