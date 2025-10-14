- Дата публікації
Байден похвалив Трампа: чим втішився експрезидент США
Колишній лідер американців наголошує, що шлях до цього миру “був нелегким”.
Експрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив подяку чинному американському лідерові Дональду Трампу за його внесок щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.
Про це колишній очільник Білого дому заявив у дописі в Мережі Х.
“Я глибоко вдячний і відчуваю полегшення, що цей день настав — для останніх 20 живих заручників, які пройшли крізь неймовірне пекло та нарешті возз'єдналися зі своїми сім'ями й близькими, а також для мирних мешканців Гази, які зазнали невимірних втрат і нарешті отримають шанс відновити своє життя”, - висловився Байден.
Він наголосив на тому, що шлях до цієї угоди “був нелегким”. Експрезидент заявив, що його адміністрація “невпинно працювала”, аби повернути заручників додому, допомогти палестинським мирним жителям і припинити війну.
“Зараз, за підтримки Сполучених Штатів і світу, Близький Схід на шляху до миру, який, я сподіваюся, триватиме довго, і до майбутнього як для ізраїльтян, так і для палестинців з рівним рівнем миру, гідності та безпеки”, - додав Джо Байден.
Нагадаємо, 13 жовтня лідери США, Єгипту, Катару та Туреччини під час мирного саміту у Шарм-ель-Шейху підписали підсумкову угоду про припинення вогню в Газі. Втім, на церемонії підписання не було присутніх жодних представників Ізраїлю чи ХАМАС.
“Усі казали, що це (зупинити війну між ХАМАС та Ізраїлем — Ред.) неможливо зробити. І це станеться. І це відбувається на ваших очах”, - заявив американський лідер.
Також Трамп заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні. Виступаючи в Ізраїлі він сказав, мовляв, було б добре укласти мирний договір з Іраном. Водночас Трамп зауважив, що перед цим необхідно “розібратися з Росією”.