Байден похвалив Трампа: чим втішився експрезидент США

Дональд Трамп і Джо Байден. / © Associated Press

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден висловив подяку чинному американському лідерові Дональду Трампу за його внесок щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Про це колишній очільник Білого дому заявив у дописі в Мережі Х.

“Я глибоко вдячний і відчуваю полегшення, що цей день настав — для останніх 20 живих заручників, які пройшли крізь неймовірне пекло та нарешті возз'єдналися зі своїми сім'ями й близькими, а також для мирних мешканців Гази, які зазнали невимірних втрат і нарешті отримають шанс відновити своє життя”, - висловився Байден.

Він наголосив на тому, що шлях до цієї угоди “був нелегким”. Експрезидент заявив, що його адміністрація “невпинно працювала”, аби повернути заручників додому, допомогти палестинським мирним жителям і припинити війну.

“Зараз, за ​​підтримки Сполучених Штатів і світу, Близький Схід на шляху до миру, який, я сподіваюся, триватиме довго, і до майбутнього як для ізраїльтян, так і для палестинців з рівним рівнем миру, гідності та безпеки”, - додав Джо Байден.

Нагадаємо, 13 жовтня лідери США, Єгипту, Катару та Туреччини під час мирного саміту у Шарм-ель-Шейху підписали підсумкову угоду про припинення вогню в Газі. Втім, на церемонії підписання не було присутніх жодних представників Ізраїлю чи ХАМАС.

“Усі казали, що це (зупинити війну між ХАМАС та Ізраїлем — Ред.) неможливо зробити. І це станеться. І це відбувається на ваших очах”, - заявив американський лідер.

Також Трамп заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні. Виступаючи в Ізраїлі він сказав, мовляв, було б добре укласти мирний договір з Іраном. Водночас Трамп зауважив, що перед цим необхідно “розібратися з Росією”.