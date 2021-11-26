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Байден пообіцяв найближчим часом поговорити із Зеленським та Путіним

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Байден пообіцяв найближчим часом поговорити із Зеленським та Путіним

Associated Press

Коли можуть відбутися переговори між очільниками США, України та Росії - наразі невідомо.

Очільник США Джо Байден допустив можливість майбутніх переговорів з главою України Володимиром Зеленським та президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters.

За даними видання, президент США заявив про намір поспілкуватися із Зеленським та Путіним у Нантакеті, штат Массачусетс, в п’ятницю, 26 листопада. "По всій ймовірності"- сказав Байден, відповідаючи журналістам на запитання про майбутні переговори через напружену ситуацію між двома країнами. 

Про те, коли ймовірні переговори можуть відбутися - невідомо. Інших деталей видання не наводить.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що американський колега Ллойд Остін запевнив його, що Пентагон готовий допомогти у протистоянні з Росією.

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