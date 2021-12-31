Байден попередив Путіна, що Росії не дозволять захопити Україну

Байден 2 січня проведе перемовини з Володимиром Зеленським.
Президент США Джо Байден розповів, що він під час розмови з очільником країни-агресорки пояснив Путіну, що не дозволить йому захопити Україну.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає видання, Байден наголосив журналістам, що під час телефонної розмови, він дав зрозуміти Володимиру Путіну, що Росія не може "рухатися Україною".
"Я чітко дав президенту Путіну, що якщо він зробить ще якісь кроки, якщо він піде в Україну, ми запровадимо суворі санкції. Ми разом із нашими союзниками по НАТО збільшимо нашу присутність у Європі. За це доведеться заплатити велику ціну", - сказав Байден.
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Президент США Джо Байден планує 2 січня 2022 року телефоном поспілкуватись із Володимиром Зеленським. Це підтвердив також і український президент.
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