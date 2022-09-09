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Байден поспілкувався із союзниками про подальшу підтримку України: деталі

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Байден поспілкувався із союзниками про подальшу підтримку України: деталі

Фото: Twitter/Джо Байден

Президент США Джо Байден провів із главами союзних держав відеоконференцію, присвячену ситуації в Україні, а також продовженню військової й економічної підтримки країни.

Про це заявила на брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ. 

«Сьогодні президент провів відеоконференцію із союзниками й партнерами, аби підкреслити важливість міжнародної підтримки України, в тому числі шляхом подальшого забезпечення оборонної й економічної допомоги, а також безперервного покладення витрат на Росію з метою притягнути кремль до відповідальності за агресію», - зазначила представниця Білого дому.

Вона зауважила, що учасники відеоконференції також обговорили використання Росією енергоносіїв як зброї. У цьому контексті йшлося про додаткові кроки для забезпечення сталого й доступного енергопостачання в Європу.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що від 1 вересня звільнено понад 1000 квадратних кілометрів нашої території.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
626
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