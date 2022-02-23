Байден поспілкувався з Кулебою: у МЗС України розповіли подробиці зустрічі

Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ.
Для розвитку контактів між президентами України та США президент Джозеф Байден прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
Про це йдеться на сайті МЗС.
Зустріч відбулася під час візиту глави МЗС України до Сполучених Штатів і незадовго до брифінгу президента США, на якому він оголосив про нові санкції Сполучених Штатів проти Російської Федерації.
Президент Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він повідомив про рішення Сполучених Штатів запровадити низку санкцій проти Росії за її неправомірні дії з визнання “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”. Американський лідер запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків, у тісній координації із союзниками та партнерами, у разі подальшої агресії Російської Федерації проти України.
Міністр Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Він відзначив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.
Дмитро Кулеба наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.
Міністр підтвердив запрошення від імені президента України Володимира Зеленського президентові США Джозефу Байдену відвідати Україну з візитом.
Читайте також:
- Блінкен пообіцяв нові санкції від США, якщо РФ ескалує свою агресію проти України
- Санкції США проти Росії: чому в список потрапили троє синів російських чиновників і хто вони такі
- У російському “оборонному" банку попередили клієнтів про наслідки від санкцій США