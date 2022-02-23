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Байден поспілкувався з Кулебою: у МЗС України розповіли подробиці зустрічі

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Байден поспілкувався з Кулебою: у МЗС України розповіли подробиці зустрічі

Associated Press

Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ.

Для розвитку контактів між президентами України та США президент Джозеф Байден прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Про це йдеться на сайті МЗС. 

Зустріч відбулася під час візиту глави МЗС України до Сполучених Штатів і незадовго до брифінгу президента США, на якому він оголосив про нові санкції Сполучених Штатів проти Російської Федерації. 

Президент Байден підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США. Він повідомив про рішення Сполучених Штатів запровадити низку санкцій проти Росії за її неправомірні дії з визнання “незалежності” так званих “ЛНР” і “ДНР”. Американський лідер запевнив у готовності США до подальших швидких та рішучих кроків, у тісній координації із союзниками та партнерами, у разі подальшої агресії Російської Федерації проти України. 

Міністр Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Він відзначив провідну роль Джозефа Байдена у мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку.

Дмитро Кулеба наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Російську Федерацію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу. 

Міністр підтвердив запрошення від імені президента України Володимира Зеленського президентові  США Джозефу Байдену відвідати Україну з візитом.

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