Байден повернувся до виконання обов'язків: Харріс була на посаді президента одну годину 25 хвилин

Байден повернувся до виконання обов'язків: Харріс була на посаді президента одну годину 25 хвилин

Президент США перебував в госпіталі під анестезією.

Американський президент Джо Байден повернувся до виконання своїх обов'язків після того, як передава їх на деякий час віце-президенці Камалі Харріс.

Про це повідомила у Twitter прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

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"Президент поговорив з віце-президентом і керівником апарату Білого дому Рональдом Кляйном приблизно об 11:35 Президент був у гарному настрої і на той час повернувся до виконання обов'язків", - написала речниця Байдена.

Слід зауважити, що президент Сполучених Штатів поки залишається в армійському госпіталі імені Уолтера Ріда для відновлення після процедури колоноскопії.

У Білому домі зазначили: Харріс пробула на посаді президента країни одну годину 25 хвилин. Таким чином вона була першою жінкою-президентом США. До слова, передавання обов'язків очільника Білого дому відбувалося у 2002 та 2007 роках, коли при владі був Джордж Буш-молодший. Тоді повноваження глави держави виконував віце-президент Діка Чейні.

Нагадаємо, Джо Байден передавав свої президентські повноваження Камалі Харріс на той час, поки перебував під анестезією на плановій процедурі колоноскопії в армійському госпіталі імені Уолтера Ріда. Лікар американського лідера повідомив, що Байден здоровий.

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