Байден повідомив, скільки тисяч американських військових перебувають у Європі для стримування агресії РФ

6 грудня 2024 року президент США Джо Байден направив до Конгресу листа, в якому представив черговий звіт про воєнні повноваження. У документі йдеться про участь США у міжнародних операціях, забезпечення глобальної безпеки та виконання союзницьких зобов’язань.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

США продовжують підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Зокрема, йдеться про постачання зброї, фінансову підтримку та тренування українських військових. Президент підкреслив, що ця допомога є важливим складником міжнародних зусиль для захисту суверенітету України та стабільності в Європі.

Окремо в звіті зазначено, що на території європейських країн НАТО розгорнуто близько 80 тисяч американських військових. Ці сили спрямовані на підтримку союзників США, а також на стримування подальшої російської агресії. Така присутність підкреслює зобов’язання Сполучених Штатів перед НАТО і є важливим елементом забезпечення безпеки в регіоні.

Крім того, звіт охоплює операції США у Близькому Сході та Африці, де американські сили беруть участь у протидії тероризму, стабілізації регіонів і захисті національних інтересів.

Цей звіт є частиною регулярної звітності, яка забезпечує контроль Конгресу над діями виконавчої влади у сфері воєнних повноважень. Адміністрація Байдена наголошує на прозорості своїх дій і відданості міжнародному партнерству.

"Американська військова присутність у Європі та інших регіонах світу є ключовим фактором стабільності й демонструє готовність США відповідати на глобальні виклики разом із союзниками", - йдеться у повідомленні.

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Раніше військовий експерт відповів, чи нададуть США Україні ядерну зброю, адже це порушує багато конвенцій, які американська влада брала на себе щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї. Але є багато випадків, коли порушувалося міжнародне право, зокрема з боку Сполучених Штатів.

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