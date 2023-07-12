Байден пояснив, чому Путіну не варто сподіватися на розпад НАТО

У Кремлі зробили ставку на розпал НАТО ще минулого року, коли ухвалили рішення про напад на Україну.

Російський диктатор Володимир Путін все ще сподівається, що його війна проти України призведе до розпаду НАТО, але він помиляється.

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Про це заявив президент США Джон Байден під час пресконференції за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі.

Він зазначив, що у Кремлі зробили ставку на розвал НАТО ще минулого року, коли ухвалили рішення про повномасштабний напад на Україну.

"Він думав, що демократичні лідери виявляться слабкими... Він помилився", - наголосив президент США, та додав, що насправді тепер Північноатлантичний альянс "сильніший, енергійніший і згуртованіший", ніж будь-коли.

Крім того, президент США Джон Байден зазначив, що українці захищають свою територію "з неймовірною гідністю".

"Народ України залишається незламним", - додав лідер США.

Крім того, він додав, що російський диктатор все ще сподівається, що блок НАТО не витримає та розпадеться, але ця ставка Путін є поганою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що практично будь-яка держава-член НАТО хоче допомогти Україні гарантувати безпеку.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський не бачить “зрадницької позиції” від президентів США та Німеччини.

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