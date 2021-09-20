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Байден пояснив свою скандальну заяву про Путіна-вбивцю

Байден пояснив свою скандальну заяву про Путіна-вбивцю

Associated Press

За словами американського лідера, він просто відповів на поставлене запитання.

Президент США Джо Байден пояснив свої слова, коли він назвав вбивцею російського президента Володимира Путіна.

Так, зазначається, що про це йдеться в новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда і Роберта Кости. Зокрема, в ній описана розмова Байдена і Путіна після тієї скандальної заяви. Як зазначають журналісти, Путін заявив, що засмучений у зв'язку з тим, що американський президент назвав його вбивцею, пише ABC News.

У відповідь Байден зазначив, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу "не був чимось навмисним".

"Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему", - заявив президент США.

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