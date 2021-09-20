Байден пояснив свою скандальну заяву про Путіна-вбивцю

За словами американського лідера, він просто відповів на поставлене запитання.

Президент США Джо Байден пояснив свої слова, коли він назвав вбивцею російського президента Володимира Путіна.

Так, зазначається, що про це йдеться в новій книзі журналістів Washington Post Боба Вудворда і Роберта Кости. Зокрема, в ній описана розмова Байдена і Путіна після тієї скандальної заяви. Як зазначають журналісти, Путін заявив, що засмучений у зв'язку з тим, що американський президент назвав його вбивцею, пише ABC News.

У відповідь Байден зазначив, що його коментар в інтерв'ю ведучому ABC News Джорджу Стефанопулосу "не був чимось навмисним".

"Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтерв'ю на зовсім іншу тему", - заявив президент США.

Нагадаємо:

В березні 2021 року президент США ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна вбивцею , і пригрозив Москві розплатою за втручання у вибори. Російський лідер, своєю чергою, побажав американському колезі здоров'я.

, і пригрозив Москві розплатою за втручання у вибори. Російський лідер, своєю чергою, побажав американському колезі здоров'я. Тоді Путін, зі свого боку, відповів Байдену на слова про вбивцю відомої дражнилки . "Хто обзивається, той сам так і називається", — сказав російський президент.

. "Хто обзивається, той сам так і називається", — сказав російський президент. Згодом на ситуацію відреагували в Європейському Союзі. Зокрема, в Європейській комісії заявили, що Володимир Путін, перебуваючи на посаді президента Росії, несе відповідальність за політику і дії російської влади.

Новини тижня: "Байден назвав Путіна вбивцею" - які козирі може приховувати президент США

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