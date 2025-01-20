Байден превентивно помилував Міллі та інших чиновників: яка причина

Байден скористався цим правом як щитом від помсти з боку свого наступника Трампа.

Президент США Джо Байден 20 січня превентивно помилував генерала Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі та членів Конгресу, які працювали у комітеті з розслідування нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє CNN.

Помилування, які відбулися в останні години президентства Байдена, є приголомшливим збільшенням президентської влади, яке є безпрецедентним у новітній історії. Вони слугують для захисту кількох відвертих критиків нового президента США Дональда Трампа, включно з колишньою конгресменкою-республіканкою Ліз Чейні, якій Трамп пообіцяв помститися.

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"Це виняткові обставини, і я не можу з чистою совістю нічого не робити. Безпідставні та політично мотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовій безпеці осіб та їхніх родин", – написав Байден у заяві, опублікованій за кілька годин до зустрічі з Трампом у Білому домі на чай перед відвідуванням його інавгурації.

Байден обмірковував помилування в останні дні свого президентства, адже був стурбований тим, що Трамп вступить на посаду і негайно спробує переслідувати своїх супротивників. У своїй заяві президент США, який залишає посаду, пояснив – "тривожно те, що державні службовці зазнають постійних погроз і залякувань за сумлінне виконання своїх обов’язків".

Усі ті, кого Байден помилував, зіткнулися з різкою критикою з боку Трампа та його союзників.

Фаучі десятиліттями обіймав посаду директора Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, зокрема під час спалаху COVID-19 під час першого президентства Трампа. А Міллі обіймав посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів під час першого терміну Трампа та попереджав, що республіканець є фашистом.

Байден наголосив, що помилування не означають провини.

"Надання помилування не слід помилково сприймати як визнання того, що будь-яка особа причетна до будь-яких протиправних дій, а також прийняття помилування не слід неправильно тлумачити як визнання провини у будь-якому правопорушенні. Наша нація вдячна цим державним службовцям за їхню невтомну відданість нашій країні", – заявив президент США.

У коментарі для CNN Міллі сказав, що він і його родина "глибоко вдячні" за вчинок Байдена.

"Після сорока трьох років вірного служіння у військовій формі нашій нації, захищаючи її та захищаючи Конституцію, я не хочу витрачати весь час, що залишився, дарований мені Господом, на боротьбу з тими, хто може несправедливо шукати відплати за уявні образи. Я не хочу, щоб моя сім’я, мої друзі та ті, з ким я служив, через це відволікалися, витрачалися час та тривожилися", – висловився Міллі.

Колишній офіцер поліції Капітолійського пагорба Гаррі Данн також подякував Байдену за помилування.

"Я б хотів, щоб це помилування не було потрібним, але, на жаль, політичний клімат, у якому ми зараз перебуваємо, зробив потребу в ньому певною мірою реальністю. Я, як і всі інші державні службовці, просто виконував свою роботу і дотримувався своєї присяги, і я завжди поважатиму це", – сказав Данн.

Своєю чергою Фаучі заявив, що він "дуже цінує" превентивне помилування, хоча й не просив про це.

"Як (Байден) сказав, ми не зробили нічого поганого, але безпідставні звинувачення та погрози реальні для мене та моєї родини", – сказав доктор.

Раніше цього місяця Байден сказав журналістам, що одним із факторів, які впливають на його рішення, є те, чи сигналізував Трамп про свої наміри щодо можливого судового переслідування політичних опонентів за кілька днів до інавгурації.

"Ідея про те, що він каратиме людей за недотримання того, що, на його думку, має бути політикою, оскільки це стосується його добробуту, є обурливою", – сказав Байден журналістам.

Один із головних приватних адвокатів Трампа Джессі Біннелл, який працює над позовами, пов’язаними з подіями 6 січня, вказав у соцмережах на основну причину, чому юридична спільнота скептично ставилася до попередніх помилувань Байдена: це полегшує змушування давати свідчення.

"Помилування – це насправді чудова новина. Жоден, хто щойно був помилуваний, не зможе відмовитися від свідчень у цивільному, кримінальному або конгресовому процесі відповідно до 5-ї поправки", – написав Біннел.

Помилування також не захищатиме від розслідування з боку Конгресу чи інших видів розслідування, наприклад податкового, якщо такі виникнуть. Помилування лише захистить від федеральних кримінальних звинувачень.

Нагадаємо, у грудні президент США, що залишає посаду, помилував свого сина Гантера Байдена.

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