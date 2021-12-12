Байден пригрозив відправити війська до східного флангу НАТО в разі вторгнення РФ до України

Байден пригрозив відправити війська до східного флангу НАТО в разі вторгнення РФ до України

Водночас, наголосив Байден, США ніколи не розглядали можливість відправити свої війська до України.

США посилять військову присутність в країнах-членах східного флангу НАТО в разі вторгнення російських солдатів на територію України.

Відповідну заяву американський президент Джо Байден озвучив у суботу, 11 грудня, повідомляється на сайті Білого дому.

"Ми вважаємо за необхідне спрямувати більше американських та натовських військ на східний фланг, зокрема до "Бухарестської дев'ятки" і всіх тих країн НАТО, захищати які від будь-якого нападу з боку Росії є нашим священний обов'язком", - наголосив Байден.

Очільник США також зауважив, що "абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну", що "якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними".

До того ж, продовжив американський президент, в разі нападу на Україну "погляд решти світу на Росію помітно зміниться". "Він заплатить страшну ціну", - підсумував Байден, додавши, що США продовжать забезпечувати "обороноздатність українського народу".

Водночас, відповідаючи на запитання про те, що змусило американський уряд відмовитися допомогти Україні сухопутними військами США, Байден відповів, що такий варіант ніколи не розглядався. "І чи готові ви відправити американські війська на війну та вирушити до України, щоб боротися з росіянами на полі бою?" - риторично поцікавився він.

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