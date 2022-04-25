Байден привітав Макрона з перемогою на виборах та розраховує на підтримку України

Франція – давній союзник США.
Президент США Джозеф Байден привітав із перемогою у президентських виборах у Франції Емманюеля Макрона і навіть наголосив на впевненості у подальшій спільній співпраці, у тому числі підтримки України.
Про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter.
"Вітаю Емманюеля Макрона з його переобранням. Франція — наш давній союзник і ключовий партнер у розв'язанні глобальних проблем. Я розраховую на нашу подальшу тісну співпрацю, у тому числі у питаннях підтримки України, захисту демократії та протидії зміні клімату", — зауважив Байден.
Раніше президент України Володимир Зеленський привітав президента Франції Еммануеля Макрону із перемогою на виборах.
"Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!", — йдеться у повідомленні.
Також виступаючи перед своїми шанувальниками на Марсовому полі в Парижі Макрон подякував французам за підтримку та довіру. Не забув новий старий президент Франції про Україну.
"Війна в Україні нагадує, що ми живемо у трагічні часи", – сказав він.
За підсумками опрацювання 100% голосів виборців нинішній президент Франції Емманюель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи свою конкурентку Марін Ле Пен на 17,1%.
Макрон одержав 58,55% голосів виборців, а за Ле Пен проголосувало 41,45% французів.
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