Байден прийняв Зеленського в своєму кабінеті та зробив перші заяви про війну в Україні: фото

Байден наголосив, що Путін використовує зиму, як зброю, вчиняючи терор проти українців.

Президент США Джо Байден у середу, 21 грудня, прийняв українського лідера в Овальному кабінеті та наголосив, що для нього честь спілкуватись зі Зеленським.

Про це пише CNN.

"Пане президенте, добре, що ви приїхали. Для мене честь бути поруч із вами в об’єднаній обороні проти жорстокої, жорстокої війни, яку розв’язав Путін", - сказав Байден Зеленському.

Президент США наголосив, що Путін вирішив знищити українців, як націю. І саме це є єдиною причиною жорстокої війни.

"Важко повірити, що це триває 300 днів. Путін здійснив жорстокий напад на право українців на існування як нації. Він напав на невинних українських людей лише з метою залякування", - наголосив американський лідер.

Джо Байден зазначив, що тепер Путін використовує зиму, як зброю у війні проти України. Він також підтвердив, що США і надалі підтримуватимуть український народ у війні проти окупантів.

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