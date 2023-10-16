Байден про підтримку України та Ізраїлю: "США - наймогутніша нація в історії"

США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю.

Президент Джо Байден заявив, що США будуть підтримувати Україну та Ізраїль у їх воєнних конфліктах, та наголосив, що ці конфлікти також стосуються і безпеки американського народу

Про це пише The Hill.

Байден наголосив, що Сполучені Штати Америки можуть одночасно підтримувати Україну у її війні проти Росії та Ізраїль у війні проти ХАМАСу.

"Заради Бога, ми - Сполучені Штати Америки - наймогутніша нація в історії - не в світі, а в історії світу", - сказав Байден . - Ми можемо подбати про це і про те, і про інше, і водночас підтримувати нашу загальну міжнародну оборону".

Байден стверджує, що ці два конфлікти "в переважній більшості" стосуються безпеки американського народу.

"В Україні однією з моїх цілей було запобігти тому, щоб (президент Росії Володимир Путін - ред.), який сам скоїв військові злочини, не зміг окупувати незалежну країну, яка межує з союзниками по НАТО і перебуває на кордоні з Росією, - сказав Байден.

Раніше Джо Байден заявив, що терористичне угруповання ХАМАС має бути знищене, однак Ізраїль має зберегти Палестинську державу. Крім того, Джо Байден повідомив, яку зброю його країна надасть Ізраїлю.

А російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито у США "готуються до війни" із Росією та Китаєм.

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