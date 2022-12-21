Байден про війну: "Триста днів народ України показує Росії і всьому світу свою сталеву сутність"

Президент США Джо Байден заявив, що Україна вже понад 300 днів повномасштабної війни показує Росії і всьому світу свою сталеву сутність і незламну впевненість у боротьбі.

Про це американський лідер сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції 21 листопада.

"Удари по критичній цивільній інфраструктурі є тяжкими. Ми вже наближаємося до Нового року. Дуже важливо для американського народу і всього світу почути від вас, пане президенте, про необхідність, щоб ми разом були і підтримували вас у 2023 році", – сказав Байден.

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"Якраз є 300-денна позначка: 300 днів від непровокованого, несправедливого широкомасштабного нападу на народ України. Триста днів народ України показує Росії і всьому світу свою сталеву сутність і незламну впевненість у боротьбі за свою країну. Я скажу всьому народу України – ви продемонстрували свою рішучість і стійкість перед імперіалістичними апетитами країни, яка вважала, що зможе вас завоювати. Їм це не вдалося. А ви вистояли і ведете боротьбу", – заявив президент США.