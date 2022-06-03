Байден про війну в Україні: "В якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів"

Байден про війну в Україні: "В якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів"

Президент США Джо Байден 3 червня висловив думку, що ситуацію в Україні буде врегульовано шляхом переговорів. Проте Сполучені Штати продовжать підтримувати українців, допоки це не відбудеться.

Байден водночас наголосив, що США не мають наміру вказувати українцям, "що вони мають і не мають робити".

Про це американський президент сказав під час виступу в Білому домі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що в якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів. Я не знаю, які це матиме наслідки, не думаю, що хтось знає, але ми продовжимо допомагати українцям, щоб вони могли захистити себе", – розповів Байден.

Він вкотре повторив, що "нічого щодо України не буде вирішено без відома самої України" і США не плануютьвказувати українцям, "що вони мають і не мають робити".

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що швидше за все, війна в Україні закінчиться за столом переговорів.

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