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Байден: продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна

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Байден: продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна

Associated Press

Американський президент поспілкувався з українським колегою та лідерами G7

Сполучені Штати Америки пообіцяли продовжувати зміцнювати Україну у війні проти Російської Федерації.

Про це заявив президент США Джо Байден 8 травня 2022 року опісля переговорів лідерів "Великої сімки", - про це він написав у сервісі мікроблогів Twitter. 

"Сьогодні я говорив з лідерами країн "Великої сімки" і президентом Зеленським про нашу непохитну єдність і прагнення продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна (російського президента Володимира Путіна - ред.", — підкреслив Байден.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України в символічну для Росії дату — 9 травня.

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