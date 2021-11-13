Байден прокоментував міграційну кризу на білорусько-польському кордоні: подробиці

США повідомили про свою стурбованість іншим країнам.

Президент США Джо Байден сказав журналістам, що він уже повідомив Росії та Білорусі про стурбованість Вашингтона міграційною кризою на білорусько-польському кордоні.

Про це пише "Інтерфакс".

"Ми повідомили про нашу стурбованість Росії, ми також повідомили про це Білорусі", — сказав Байден, додавши, що це "велика проблема".

Нагадаємо, на кордоні Білорусі з європейськими державами накопичуються мігранти. Напередодні білоруські прикордонники оприлюднили відео де роздають курдам пляшки з водою. Українська розвідка нарахувала, що у Білорусі перебувають до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких хочуть перенаправити до країн Євросоюзу.

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