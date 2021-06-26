Байден прокоментував вирок поліцейському, засудженому за вбивство афроамериканця Флойда

Вбивцю темношкірого засудили до 22,5 років в'язниці

Президент США Джо Байден вважає "відповідним" вирок поліцейському, засудженому за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це інформує CNN.

"Я не знаю всіх обставин, які враховувалися, але відповідно до чинних правил він здається мені відповідним", — сказав Байден.

Раніше суддя в Міннеаполісі оголосив про те, що засуджує засудженого за вбивство Джорджа Флойда білого поліцейського Дерека Шовін до 22,5 років тюремного ув'язнення. Очікується, що він буде підлягати умовно-дострокового звільнення через 15 років — це дві третини терміну.

25 травня 2020 року Шовін застосував при затриманні Флойда задушливий прийом, після чого афроамериканець помер. 26 травня Шовін і ще трьох поліцейських, які брали участь в арешті чоловіка, звільнили.

Американські громадяни відреагували на новину миттєво. Попри пандемію коронавірусу, 26 травня люди в Міннеаполісі масово вийшли на вулиці в знак протесту проти жорстокості поліцейських і расизму. Згодом протести проти расизму охопили всю країну.

У травні суд присяжних в Міннеаполісі, штат Міннесота, визнав винним за всіма пунктами звинувачення екс-поліцейського Дерека Шовін, якому інкримінувалося ненавмисне вбивство темношкірого Джорджа Флойда.

Президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс подзвонили родині Джорджа Флойда після того, як присяжні визнали Шовін винним у вбивстві. Глава Білого дому в розмові назвав обвинувальний вирок у справі про смерть афроамериканця справедливим і важливим.

Сам Дерек Шовін незабаром подав клопотання про новий судовий розгляд. Адвокат Шовін Ерік Нельсон тоді відзначав відмову суду в проханні змінити місце проведення слухання. Захисник також відзначав, що розголос справи посилила "потенціал для упередженого ставлення до розгляду".

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