Байден прокоментував заклик Дуди збільшити американський контингент у Польщі

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував заклик польського колеги Анджея Дуди щодо збільшення контингенту американських військових у Польщі.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

"Немає потреби у додаткових військах на польському кордоні, але завтра я зустрічаюся з прем'єр-міністром", - заявив Байден напередодні зустрічі в Білому домі з Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском.

До слова, напередодні польський лідер під час засідання Ради нацбезпеки заявив, що Варшава хоче збільшити кількість американського військового контингенту на своїй території. Крім того, каже Дуда, його країні потрібні гарантії того, що заяви кандидата у президента США Дональда Трампа про НАТО "є лише пустими словами".

Загалом наразі на території Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових.

Нагадаємо, Анджей Дуда закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП. Таким чином Варшава прагне зміцнити східний фланг НАТО у зв'язку з війною в Україні.

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