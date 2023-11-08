Байден просив Нетаньягу призупинити операцію у Газі – Reuters

Байдена з Нетаньягу обговорили можливість "тактичних пауз" у бойових діях в Секторі Гази.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови у понеділок, 6 листопада, попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу про паузу в бойових діях у Секторі Гази.

Про це пише Reuters.

Речник Білого дому раніше повідомляв, що під час розмови Байдена з Нетаньягу лідери двох країн обговорили можливість "тактичних пауз" у бойових діях в Секторі Гази з гуманітарних міркувань, а також можливе звільнення заручників.

Нагадаємо, в Ізраїлі відповіли, хто контролюватиме Сектор Гази після закінчення боїв.

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