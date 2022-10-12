Байден просив Зеленського не критикувати недостатню допомогу США для України — The Washington Post

Байден пояснив, що йому нібито буде важко продовжувати просити у Конгресу США гроші для України, якщо Зеленський "буде здаватися невдячним".

Президент США Джо Байден у приватній розмові просив президента України Володимира Зеленського не говорити під час виступів, що США недостатньо допомагають Україні.

Про це пише видання The Washington Post.

Зазначається, що Байден і Зеленський від початку війни спілкуються кожні два-три тижні. Однак стосунки двох ділерів не завжди були ідеальними, пише видання.

На початку війни Зеленський неодноразово публічно закликав Сполучені Штати та інші західні країни зробити більше — надіслати додаткову зброю та запровадити суворіші санкції проти Росії.

Байден зрозумів, що Зеленський буде рішуче захищати свій народ. При цьому американський лідер пояснив, що йому нібито буде важко продовжувати просити у Конгресу гроші для України, якщо Зеленський "буде здаватися невдячним" і казатиме, що допомоги США недостатньо. Саме тому Байден попросив Зеленського не критикувати допомогу США для України.

Наразі обидві партії Білого дому підтримують багатомільярдні пакети допомоги та озброєнь для України. Однак деякі республіканці, які підтримують колишнього президента Дональда Трампа, починають порушувати питання, мовляв, чому Сполучені Штати витрачають стільки грошей на війну далеко за кордоном.

Нагадаємо, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. Зокрема, грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярдів доларів США за весь час повномасштабної війни РФ.

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