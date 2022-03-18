Байден проведе переговори з очільником Китаю і попередить про неприпустимість допомоги РФ

Байден проведе переговори з очільником Китаю і попередить про неприпустимість допомоги РФ

Також Байден і Сі Цзінь Пін обговорять економічну конкуренцію між США та КНР.

Президент США Джо Байден 18 березня проведе переговори з очільником Китаю Сі Цзінь Піном.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує CNN.

За його словами, Байден попередить Сі Цзінь Піна, що Китай понесе відповідальність, якщо підтримає Росію у війні з Україною.

"Ми продовжуємо закликати всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі впливу, щоб змусити Москву припинити цю війну", — зазначив державний секретар.

Блінкен вважає, що Китай має використати свій вплив на Путіна для захисту міжнародних правил.

"Натомість, схоже, Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засуджувати цю агресію, намагаючись представити себе нейтральним арбітром. І ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість безпосередньої допомоги Росії, зокрема військової техніки для використання в Україні. Президент Байден розмовлятиме з Сі Цзінь Піном і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він вживатиме для підтримки агресії Росії", — сказав держсекретар.

Своєю чергою речниця Білого дому Джен Псакі додала, що Байден і Сі Цзінь Пін обговорять також економічну конкуренцію між США та КНР.

Нагадаємо, низка світових ЗМІ повідомила, що Китай висловив готовність надати допомогу Росії у війні з Україною, про яку напередодні попросила сама РФ.

Свожю чергою посол КНР в Україні запевнив, що Китай ніколи не нападе на нашу державу.

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