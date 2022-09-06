Байден проведе зустріч з Сі Цзіньпіном на саміті G20, але є умова

Раніше Джо Байден і Сі Цзіньпін обговорили можливу зустріч під час більш ніж двогодинної телефонної розмови 28 липня.

В рамках саміту G20, який пройде восени в Південно-Східній Азії, відбудеться зустріч президента США Джо Байдена і китайського лідера Сі Цзіньпіна, але за умови, що глава КНР погодиться особисто взяти участь у саміті.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише Reuters.

"Якщо він (Сі Цзіньпін - ред.) там буде особисто, я упевнений, що побачу його, і ми проведемо зустріч", — сказав Байден журналістам.

Раніше Джо Байден і Сі Цзіньпін обговорили можливу зустріч під час більш ніж двогодинної телефонної розмови 28 липня, яка охоплювала напружені перемовини з приводу візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.

Нагадаємо, команда Байдена давно працює над організацією особистої зустрічі між двома лідерами, щоб знизити напруженість щодо Тайваню, а також розв'язати спірні питання міжнародної торгівлі.

Сі Цзіньпін планує вперше зустрітися з Джо Байденом

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