Байден різко висловився про блокування допомоги Україні і звинуватив Трампа

Американський лідер заявив, що "ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз".

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі після того, як Республіканська партія у Сенаті заблокувала просування двопартійної угоди про кордон і пакет іноземної допомоги, зокрема для України.

Про це повідомляє CNN.

На Капітолійському пагорбі Байден заявив, що "ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз". Він звинуватив свого опонента, експрезидента Дональда Трампа в тому, що той телефонував із погрозами законодавцям відплатою у разі підтримки пакета, який зокрема передбачає більше фінансування для України та Ізраїлю.

За словами президента США, республіканці заблокували пакет, "тому що їм телефонує Дональд Трамп і погрожує".

Нагадаємо, 7 лютого американський Сенат провалив голосування за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і заходи для захисту кордонів з Мексикою.

Пізніше пані посол у США Оксана Маркарова повідомила, що Сенат розгляне допомогу Україні без міграційної реформи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Байден звинуватив Трампа в блокуванні 60 мільярдів для України

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