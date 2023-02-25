Байден розкритикував китайський мирний план закінчення війни в Україні: подробиці

Байден переконаний, що документ з 12 пунктів щодо України вигідний лише для Росії.

Китайський мирний план, який 24 лютого 2023 року запропонувала КНР, щодо закінчення війни в Україні, не вигідний нікому, крім Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден, інформує ABC News.

"Я не бачив у цьому плані нічого, що свідчило б про те, що в ньому міститься щось, що було б вигідно комусь іншому, крім Росії, якби цей китайський план був виконаний", - зауважив Байден.

Також Байден рішуче відкинув ідею про мирні переговори з боку Китаю у війні, назвавши таку думку ірраціональною.

"Ідея про те, що Китай вестиме переговори за результатами війни, яка абсолютно несправедлива для України, просто нераціональна", - зазначив Байден.

Також Байден пообіцяв відреагувати, якщо Китай надішле зброю Росії.

Нагадаємо, Китай представив свій мирний план щодо війни Росії проти Україні. Документ складається із 12 пунктів, які спеціально підготували в Пекіні до річниці вторгнення. Зокрема, серед них повага до суверенітету всіх країн та відмова від менталітету холодної війни. Також у своїх пропозиціях Китай зазначає, що вони вважають неприпустимим "застосування ядерної зброї".

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