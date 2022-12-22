Байден розповів, чи можна Україні дати все, щоб вона звільнила свої території

Президент США Джо Байден пояснив, чи можна Україні дати все, щоб вона звільнила свої території.

Про це він розповів під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, відповідаючи на запитання журналістки 1+1 Ольги Кошеленко.

"Його відповідь «Так»", - сказав Байден, показавши на Зеленського.

"Я погоджуюся!", - підтвердив Зеленський.

"Давайте я буду казати прямо. Важливо пам'ятати, що перед російським вторгненням ми надавали багато допомоги у галузі безпеки. США вже надали 25 млрд доларів і сьогодні я надав 1,8 млрд на бойову допомогу", - зауважив Байден.

Він додав, що Америка зосереджує свою допомогу на чотирьох пунктах: ППО, сотні артилерійських систем з десятків країн, також США працюють з іншими країнами, щоб дати Україні більше танків і зброї. До того йдеться про 200 тисяч боєзапасів.

"Ми даємо те, що потрібно, щоб захистилася, щоб була Україна успішною на полі бої", - додав Байден.

Також він розповів, що витрати сотні годин, щоб пояснити іншим країнам, чому потрібно надавати допомогу Україні.

"Пане президента, ви не можете не турбуватися, ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно", - знову підкреслив Байден.

Зеленський уже в США!