Байден розповів, чи варто Зеленському летіти на Мюнхенську конференцію

"Він сам має прийняти це рішення", - підкреслив глава Білого дому

Президент України Володимир Зеленський має самостійно ухвалити рішення, чи варто летіти у період викликів на Мюнхенську конференцію.

Про це під час брифінгу 18 лютого сказав президент США Джо Байден.

"Він сам має прийняти це рішення. Я говорив із Зеленським більше десятка разів - можливо, навіть більше. У напрацюванні дипломатичного рішення, можливо, це мудре рішення - так зробити (полетіти з України до Мюнхена - ред.). Але він мусить його прийняти", - зауважив очільник Білого дому.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції. У США стурбовані, що Російська Федерація може використати його візит на свою користь. Зазначається, у Білому домі побоюються, що відсутністю голови держави може скористатися президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив, що держава не надсилатиме своїх військових до України та нагадав про допомогу, яку надали Сполучені Штати.

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