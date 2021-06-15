Байден розповів, чим загрожує Путіну смерть Навального в колонії

За словами Байдена, смерть Навального суттєво зашкодила б репутації РФ.

Президент США Джо Байден напередодні саміту в Женеві попередив російського колегу Володимира Путіна, що смерть ув'язненого опозиціонера Олексія Навального завдасть шкоди відносинам РФ з рештою світу.

Про це із посиланням на заяву американського лідера від понеділка, 14 червня, повідомляє CNBC.

Також читайте Стало відомо, чи буде Путін обговорювати з Байденом ситуацію навколо Навального

За його словами, "смерть Навального стала б ще однією ознакою того, що Росія практично не має наміру дотримуватися основних фундаментальних прав людини".

"Це була б трагедія. На мій погляд, це лише зашкодило б його (Путіна. - Ред.) відносинам з рештою світу і, зокрема, зі мною", - сказав Байден на пресконференції після саміту НАТО.

Зауважимо, що в понеділок НАТО оприлюднило спільну заяву, в якій визнало агресивні дії Росії "загрозою євроатлантичній безпеці".

Зокрема, в альянсі висловили занепокоєння нарощуванням військової сили РФ, кібератаками і гібридними війнами, анексією Криму і дезінформаційними кампаніями, котрі фінансує Кремль.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві.

Саміту передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно назвав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому.

Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральній території у Європі після самітів із "Великою сімкою", НАТО та Європейським Союзом.

2 лютого суд у Москві ухвалив рішення про заміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний: 3,5 року колонії загального режиму, за вироком, винесеним ще 2014 року. З урахуванням року, проведеного під домашнім арештом, Олексій Навальний проведе в колонії 2,5 року.

26 лютого Навального етапували зі СІЗО "Матроська Тиша" до колонії у Володимирській області.

Лікар політика Ярослав Ашихмін повідомляв, що Навальний "може померти в будь-який момент".

Новини світу: Байден пообіцяв заявити Путіну про неприпустимість порушення суверенітету інших країн

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання