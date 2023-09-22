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Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги

Стали відомі перші результати зустрічі Зеленського та Байдена / Фото: ТСН.ua

Американський президент анонсував для України радісну звістку.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським очільник США Джо Байден заявив, що перші танки Abrams прибудуть в Україну наступного тижня. 

Також він затвердив новий пакет допомоги для України. До нього увійдуть, зокрема увійдуть артилерія, снаряди та протитанкова зброя.

«Це все, щоб врятувати майбутнє свободи. Америка ніколи від цього не відступить», – зауважив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Президенти і перші леді України і США зустрілись у Білому домі! Як все було НАЖИВО"

Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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