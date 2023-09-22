Байден розповів, коли до України прибудуть перші танки Abram та анонсував новий пакет допомоги

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським очільник США Джо Байден заявив, що перші танки Abrams прибудуть в Україну наступного тижня.

Також він затвердив новий пакет допомоги для України. До нього увійдуть, зокрема увійдуть артилерія, снаряди та протитанкова зброя.

«Це все, щоб врятувати майбутнє свободи. Америка ніколи від цього не відступить», – зауважив він.

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Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив з очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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