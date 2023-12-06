Байден розповів про звірства ХАМАС: "Жінки були зґвалтовані, а трупи – спаплюжені"

Президент США Джо Байден заявив, що палестинські бойовики ХАМАС під час нападу Ізраїль 7 жовтня неодноразово ґвалтували та калічили жінок.

Свою заяву американський лідер зробив під час виступу на заході зі збору коштів на свою виборчу кампанію у штаті Массачусетс, повідомляє Reuters.

Байден розповів, що за останні кілька тижнів з’явилися чимало повідомлень про "неймовірну жорстокість" бойовиків ХАМАС.

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"Повідомлення про те, що жінки були зґвалтовані, неодноразово зґвалтовані, їхні тіла були понівечені ще за життя, про те, що жіночі трупи спаплюжені, що терористи ХАМАС завдають стільки болю та страждань жінкам та дівчаткам, скільки можливо, а потім вбивають їх. Це жахливо", – розповів президент США.

На сьогодні поліція Ізраїлю розслідує можливі сексуальні злочини з боку кількох сотень бойовиків ХАМАС, які були заарештовані після нападу 7 жовтня. Ізраїльське Міністерство юстиції заявило, що терористи катували своїх жертв, ґвалтували, спалювали живцем і розчленовували.

Нагадаємо, 3 грудня в ЦАХАЛ повідомили, що ізраїльська армія почала діяти на півдні Сектора Гази. Військові обіцяють не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону.

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