Байден схвалив відправлення військових США до Східної Європи "найближчими днями" — CNN

Йдеться про розгортання приблизно 2000 військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, зокрема Румунії.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Пентагон сьогодні оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

Про це повідомили американські чиновники у коментарі CNN.

За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу кордонів України.

Йдеться про розгортання приблизно 2000 військовослужбовців США у Польщі та ще кількох тисяч у південно-східних країнах НАТО, зокрема Румунії.

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Вашингтон привів 8500 військовослужбовців у США у стан підвищеної готовності на випадок, якщо будуть залучені Сили реагування НАТО та швидко знадобляться американські військові. Очікується, що до Східної Європи прибудуть як ті військові, що вже перебувають в інших європейських країнах, так і бійці безпосередньо зі США.

Війська діятимуть на двосторонній основі з країнами, які приймають, оскільки НАТО ще не задіяло багатонаціональні сили реагування.

The Wall Street Journal також пише про рішення Байдена відправити до Європи американських військових — понад 3 тис. військовослужбовців. За інформацією видання, близько 2 тисяч військовослужбовців з Форт-Брегга, штат Північна Кароліна, поїдуть до Польщі та Німеччини. Близько 1 тисячі бійців, що входять до складу базованого в Німеччині піхотного ескадрону Stryker, відправляться до Румунії.

Раніше ЗМІ опублікували текст відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" Москви.

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